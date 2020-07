Overvaller tankstation Tilburg moet drie jaar de cel in

Linkshandig

Tijdens de behandeling van de zaak, droeg de verdachte een scala aan redenen aan waarom hij het niet geweest kon zijn. ,,Ik ben geen lieverdje, maar deze overval kunnen jullie niet in mijn schoenen schuiven'', zei hij.

Op camerabeelden had de overvaller een mes in zijn rechterhand. ,,Ik ben linkshandig", aldus de verdachte. Ook voor zijn DNA op de kassa had hij een verklaring: ,,Ik was twee weken daarvoor toevallig bij dat tankstation. Ik kon toen even niet betalen. Ik liet mijn identiteitskaart zien en ben toen met mijn hand tegen de kassa aan gekomen.'' Maar in navolging van de aanklager geloven ook de rechters geen snars van zijn verweer. Er was ook drie jaar geëist.