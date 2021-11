Overvallers (15 en 21) voor rechter na overval op Aldi in Helvoirt: ‘Moet ik mijn mes pakken?’

Actrice Christanne de Bruijn keert als Amélie terug in Tilburg: ‘Bij elke auditie moet ik me opnieuw bewijzen’

TILBURG - Ze groeide op in Tilburg, studeerde af aan de muziektheateropleiding van Fontys Conservatorium en nu is Christanne de Bruijn terug in haar stad. In eerste instantie haar gezicht. Ze prijkt op de aankondiging van Amélie, de musical die overal in de stad hangt. En dat is niet de eerste keer.

27 oktober