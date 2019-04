Overvallers huis uitgejaagd door gezin in Spoordonk, vader mishandeld

Tilburger Robert Hendrix (27) lijkt volkomen onschuldig slachtof­fer brandstich­ting in Rotterdam

11:45 TILBURG/ROTTERDAM - Robert Hendrix (27) - die zaterdag bij de brand aan de Hilledijk in Rotterdam-Zuid om het leven kwam - lijkt een volkomen onschuldig slachtoffer van brandstichting die niet tegen hem was gericht. De politie heeft aanwijzingen dat er illegaal werd gegokt op de eerste verdieping van het pand. Dit werd dinsdagavond bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht.