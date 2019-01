Overvallers taxi in Tilburg bellen dag later weer voor een ritje en krijgen dezelfde chauffeur aan de lijn

Tilburgse Ger (74), verzot op carnaval, heeft hoofdrol in documentai­re

8:11 TILBURG - Ze is open, vrolijk en lekker ‘mondfiat’. Een vrouw die vol in het leven staat. Doet aan nordic walking, is betrokken bij buurtactiviteiten en verdient nog een centje als surveillant bij hbo-tentamens. Ger Heerdink (74) is zo iemand die staat voor ‘wat je geeft krijg je terug’.