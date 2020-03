Overweldigende hulp: Voedselbank Tilburg kan door

TILBURG - Het uitdelen van voedselpakketten vanuit Tilburg stond door de corona-crisis even op het spel. Maar dankzij nieuw aanbod en spontane hulp van tientallen vrijwilligers kan zowel de voedselbank als de centrale distributie in Tilburg ‘vooralsnog doorgaan’. ,,Geweldig hoe mensen hun hart laten spreken.”

Voedselbank Tilburg bedient wekelijks 620 huishoudens in de stad, daarnaast krijgen 32 voedselbanken met 12000 klanten in Brabant en Zeeland veel producten uit het naastgelegen centrale distributiecentrum.

Maar even dreigde de Tilburgse vestiging in een zwart scenario zelfs te moeten sluiten, zegt voorzitter Martin de Kok. Meer dan de helft van de 110 vrijwilligers moest door corona tijdelijk afhaken: veelal ouderen die in de risicogroep zitten of mensen die thuis nodig waren. ,,Het welbevinden van onze trouwe vrijwilligers is voor ons uiteraard van het grootste belang", zegt voorzitter Martin de Kok.

Amper of geen vlees

Daarnaast zakte het aanbod vanuit supermarkten - gemiddeld goed voor 30 procent van het voedselpakket - dramatisch in. Dat is volgens De Kok direct of indirect het gevolg van hamsteren. ,,De druk op de logistiek nam enorm toe, het uitsorteren en van producten tegen de houdbaarheidsdatum heeft even niet de belangrijkste prioriteit. Daardoor hadden we afgelopen vrijdag amper of geen vlees.”

Maar van alle kanten stroomde de hulp massaal toe. Tussen de vijftig en zestig nieuwe vrijwilligers hebben spontaan hun diensten aangeboden: studenten via Serve de City, particulieren, zzp’ers die even niks om handen hebben, vrijwilligers van ContourdeTwern, de gemeente en de politiek. ,,Echt hartverwarmend”, zegt De Kok.

Lichtpunt in bizarre tijden