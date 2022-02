Overwoekerde tuin valt op bij Tilburgse agenten, bewoner moet nog 180 dagen in cel uitzitten

Hoogbegaaf­den vallen uit in onderwijs: ‘Je hoort zo vaak: maar jij bent toch juist zo slim?’

TILBURG - Tien procent van de leerlingen is meer - of hoogbegaafd. Zij passen vaak niet in het huidige onderwijssysteem. Dat moet anders, vinden ook hoogbegaafden zelf. ,,,Ik heb veel trajecten doorlopen in mijn schooltijd, dat wil ik andere kinderen besparen.”

