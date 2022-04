Overzichtstentoonstelling van Kara Walker: ‘Wegkijken is vanwege al het brute geweld onmogelijk’

Video Willem II-trai­ner Kevin Hofland is boos op zijn spelers: ‘We zijn te lief, geen kerels’

Waar het aan lag dat Willem II uiteindelijk een pak slaag kreeg van Go Ahead Eagles vrijdagavond? Trainer Kevin Hofland hoefde niet lang over het antwoord na te denken: ,,Omdat we geen kerels zijn, geen mannen zijn in belangrijke fases.”

8 april