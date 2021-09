Oysters lanceren in Oisterwijk walking rugby

Rugbyers Oysters willen sterke generale goed vervolg geven

10 september Met een thuiswedstrijd tegen RC Bassets uit Sassenheim beginnen de rugbyers van Oisterwijk Oysters komende zaterdag aan het nieuwe seizoen in de ereklasse. ,,We hebben een goede voorbereiding gehad en iedereen in het team wil er vol voor gaan”, zegt aanvoerder Kees Kuijpers. ,,Onze doelstelling is om onszelf minimaal te handhaven in de ereklasse.”