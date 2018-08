Paarden genieten van onbezorgde oude dag in Esbeek

Woningbouw Konings­oord start 1 november

23 augustus BERKEL-ENSCHOT - Nadat in juni het officiële startsein werd gegeven voor de bouw van het nieuwe winkelcentrum en de eerste fase van de woonwijk Mariënkroon in Berkel-Enschot, is nu ook bekend geworden dat de bouw van woningen in de tweede fase op 1 november gaat beginnen.