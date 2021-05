Paardenbloemen, kikkers en 6000 aardbeien tijdens wandeling restaurant De Financiën

,,Kom op! We moeten op zoek naar de kikker”, roept Bo Brock uit Tilburg enthousiast tegen zijn vriendinnetje Zoë Van Gogh. Bo heeft zijn aardbeienmousse al op, Zoë lepelt het laatste beetje uit haar beker. ,,We hebben het hekwerk, de paardenbloem en het vogelhuisje al gevonden”, vertelt Bo. ,,Nu de rest van de kaart nog.”

Tijdens de uitgezette route van zes kilometer krijgen de deelnemers aardbeienhapjes en kunnen de kids een fotospeurtocht doen. ,,Een van de vaste gasten tipte mij om een aardbeienwandeling te organiseren”, vertelt eigenaar Maarten van Son. ,,We doen dit om onze gasten iets leuks te bieden in deze periode. Normaal gesproken komen zij alleen in het restaurant of speeltuin, nu zien ze ook de mooie omgeving hier.” De wandelaars lopen door landgoed Sandstaete, het Finantiënbos, zoals het bos aan de weg de Finantiën wordt genoemd en het Noorderbos

Meivakantie

Michelle en Geerten Brand hebben met hun dochter Florine, zoon Milan, nichtje Feliz en neefje Lewis naar eigen zeggen een goede start van de meivakantie. ,,We wandelen mee om het restaurant te steunen in deze tijd”, zegt Geerten Brand. ,,We komen uit Loon op Zand maar hadden dit stuk natuur nog niet gezien”, vertelt zijn vrouw. ,,Nu we het kennen, gaan we er vaker wandelen of hardlopen.”

Feliz heeft al een aantal foto’s op haar kaart afgestreept. ,,Het vogelhuisje vond ik het leukst om te zoeken, die hing hoog in een boom.” Ook zij vindt het moeilijk om de kikker te vinden. ,,Ik ga zo in het water kijken. Hopelijk zit er daar eentje in.”

Paardenbloem

Reaven en Jaylinn uit Tilburg hebben samen met papa Floris Kwast en mama Lindsay Snaphaan de paardenbloem al gevonden. Ze hebben ‘m zelfs geplukt en meegenomen. ,,Het is fijn dat we er even op uit kunnen”, vertelt Kwast. Ze wonen in een appartement, maar verhuizen binnenkort naar Kaatsheuvel. ,,We pakken alle kansen om lekker naar buiten te gaan, nu we nog geen tuin hebben”, vertelt hij. ,,De kids zijn gek op aardbeien, dus dit is een feestje voor ze”, zegt Snaphaan.

De aardbeienwandeling valt in dezelfde week als de opening van de terrassen. Van Son is blij om zijn gasten weer te zien, al duurde dat voor hem twee dagen langer. ,,Ik plande een aantal maanden geleden een vakantie met de gedachte nog niet open te kunnen. Toen ik woensdag vanuit Sneek via de camera’s de gasten het terras op zag komen, schoten de tranen in mijn ogen. Ondanks alle regeltjes waar we nog aan moeten voldoen, ben ik blij dat de eerste stappen naar volledige opening zijn gezet.”