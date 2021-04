Paaseieren zoeken mag niet in Tilburg: tientallen activiteiten geannuleerd door gemeente

Misschien had Tim Frenken er ergens al een klein beetje op gerekend omdat ook de terrassen niet open mogen. Maar toch is het wel weer een grote teleurstelling. Voor aankomend paasweekend had hij al een hoop gouden paaseieren gekocht, om daarmee een coronaproof zoektocht door het Spoorpark te maken. Wie een kaartje koopt bij de kiosk in het park, kan dan meedoen aan het ‘Speurpark’. ,,We hielden daarbij uiteraard rekening met de coronaregels. Zo werkten we met tijdsloten van één gezin per kwartier. Omdat het buiten is en voor kinderen, dachten we dat dit misschien wel door kon gaan", vertelt Frenken.