Paasevenement opent in Moergestel met ‘Religie in beeld’

Rook in woning van flatgebouw in Tilburg, bewoner vermoede­lijk zelf aanstich­ter

TILBURG - De brandweer is woensdagochtend uitgerukt voor rookontwikkeling in een woning in een appartementencomplex aan de Meulenmansstraat in Tilburg. De bewoner van het appartement is aangehouden. Hij zou vermoedelijk de brand zelf hebben aangestoken, aldus de politie.

13 april