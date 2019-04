Paasweekend start in Berkel-Enschot met eerste zwempartij

Nine (7), Ties (4) en Iefke (4) zijn met hun ouders naar het strandbad gekomen. ,,Even het abonnement ophalen en met een borreltje het paasweekend inluiden. Mooie combinatie toch?” zegt één van de ouders. Voor de kinderen is het strand en het water veel interessanter, hoewel het nog wel koud is.

,,Het is wel koud water”, zegt Nine, ,,maar wel leuk dat we nu al kunnen zwemmen.” Ook Ties vindt het water koud, maar verder is het super: hij steekt tien vingers op om de sfeer te beoordelen. Iefke vindt het niet zo koud, zegt ze enigszins bibberend. ,,Maar ik vind het wel heel leuk dat je er nu al in kunt. En lekker kunt spelen in het zand.”