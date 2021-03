PAG in Goirle: ‘Nu nog wethouder benoemen kost te veel geld’

Derde vrouw in Goirles college van B en W: Tess van de Wiel (CDA)

25 februari GOIRLE - De CDA-fractie in Goirle draagt Tess van de Wiel voor als nieuwe wethouder. Nu nog is Van de Wiel fractievoorzitter van de christendemocraten in de gemeenteraad. Ze vervangt Piet Poos die om gezondheidsredenen zijn ontslag moest indienen. Bijzonder is dat het college van B en W van Goirle straks in meerderheid uit vrouwen bestaat.