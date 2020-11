'Pakje Kunst' geeft jeugd in Reeshof cultureel zetje

Kinderen leren door veel dingen te doen. Pakje Kunst Take Over biedt workshops en wil interesse voor cultuur aanwakkeren.

Oude, mechanische sigarettenautomaten gevuld met architectonische bouwsels, robots of gekleide dino's? Het zijn stuk voor stuk unieke kinderkunstwerkjes ter grootte van een pakje sigaretten, waarvan zo'n driehonderd stuks tijdens een aangepaste versie van het Spruit kinderfestival 'Uit met Spruit' voor 4 euro uit een automaat getrokken kunnen worden.

Pakje Kunst Take Over is een initiatief van meerdere organisaties in de Reeshof met als doel kinderen op een laagdrempelige, speelse manier kennis te laten maken met cultuur.

Zelf handelen

,,Kinderen leren heel veel door dingen te doen. Door zelf te handelen, komt iets voort uit hun eigen bron. Door het maken van kunst leren ze onderzoeken, problemen oplossen, samenwerken en luisteren. Op een spelende manier gaat dat beter'', zegt 'bakfietsjuf' Marjo Dirks tijdens een van de Pakje Kunst-workshops in de bibliotheek Heyhoef.

Quote Reeshof kent veel dansscho­len en andere culturele instellin­gen, maar mensen lijken elkaar nog niet echt te kunnen vinden Nina Ruge, Cultuurcoach

Toch is het niet altijd vanzelfsprekend dat kinderen leren om zich creatief te uiten. Om die reden startte gemeente Tilburg afgelopen jaar een proef, waarin cultuurcoaches vraag en aanbod rondom culturele behoefte bij kinderen onderzoeken. Zo ook Nina Ruge: ,,Het is aan mij om verbinding te zoeken tussen scholen, de wijk en culturele aanbieders. Pakje Kunst is daar een voorbeeld van. Reeshof kent veel dansscholen en andere culturele instellingen, maar mensen lijken elkaar nog niet echt te kunnen vinden.''

Kleurrijke dino

Het is nog te vroeg om te zeggen of er überhaupt sprake is van een behoefte, al spreken de glunderende gezichtjes van de 5 tot 8-jarigen tijdens de workshop boekdelen. ,,Ik vind het zo leuk dat ik nu weet dat je door kleuren te mengen mooiere effecten krijgt'', zegt Raf (7). Trots laat hij zijn kleurrijke, 'gevaarlijke' dino zien. Ook Vive (8) geniet zichtbaar van het mengen van verschillende stukken klei om er vervolgens kundig bomen, struiken en bladeren van te boetseren: ,,Thuis mag ik geen klei mengen, want dat vindt Zara niet leuk'', wijzend naar haar 6-jarige zusje, die met een grote grijns laat weten het nu wél leuk te vinden.Voor beide zusjes lijkt het wel snor te zitten met hun culturele opvoeding.

Toch zijn het vaak dezelfde ouders die hun kinderen inschrijven voor creatieve workshops en is het nog maar de vraag of je iedere ouder bereikt. ,,Dat is ook een onderdeel van mijn onderzoek: uitzoeken of de locatie belangrijk is voor de opkomst.''

Volledig scherm Kinderen werken tijdens de workshop Pakje Kunst TAKE OVER geconcentreerd aan hun kunstwerk. © Zamire Willems