Pakketjes sorteren in Tilburg: PostNL neemt nieuw gebouw in gebruik

De locatie in Tilburg biedt werkgelegenheid aan ongeveer 350 mensen in de regio, stelt POSTNL. Vanuit dit sorteercentrum worden pakketten bezorgd in en rondom Tilburg, onder andere in Waalwijk, Boxtel, Rijen, Hilvarenbeek en Reusel.

Vlak voor de feestdagendrukte

De ingebruikname valt vlak voor de drukke feestdagenperiode die later deze maand begint. Ook in Dordrecht en Almere opende PostNL sorteercentra voor pakketten.

In het nieuwe sorteercentrum in Tilburg wordt geen gebruik meer gemaakt van gas, er is geïnvesteerd in duurzame materialen en onder meer warmteterugwininstallaties en LED-verlichting. De zonnepanelen op het dak wekken ongeveer de helft van de elektriciteit op die nodig is voor het sorteren van alle pakketten op deze locatie. Een deel van de pakketten wordt in de toekomst volledig uitstootvrij bezorgd met elektrische bestelbussen.