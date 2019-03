Pandeigenaar vangt bot: Geen kamerverhuur in pand Girostraat Tilburg

Vittorio opent eigen pleintje aan de Piushaven: ‘Een cadeautje van een vluchte­ling aan de stad’

12:15 Do 28 mrt: Een permanente staplaatsvergunning, een eigen pleintje (met over een paar weken bankjes, groen plus een tent) én hij is jarig. Het is op alle fronten feest aan de Piushaven: de Perzisch ijsverkoper Vittorio Desikan heeft een vaste plek. Waar hij ook in de winter kan staan.