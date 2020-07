Paniektelefoontje leidt politie naar twee gewonde vrouwen in Tilburg, verdachte aangehouden

Een brandende auto vlakbij tienduizen­den liters benzine: levensge­vaar­lij­ke mix?

9 juli TILBURG - Een auto waar de vlammen uitslaan en een tankstation waar tienduizenden liters brandbare vloeistof zijn opgeslagen. De combinatie klinkt levensgevaarlijk. De schrik zat er woensdag in de namiddag dan ook goed in bij de omstanders van een autobrand bij Shell in Tilburg. Was er echt sprake van acuut gevaar?