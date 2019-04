Panoramatoren Spoorpark: nu de hoogte in

VIDEO Voorproef­je van Turnhouts filmfesti­val MOOOV bij Cinecitta in Tilburg

10:15 TILBURG - Bij bioscoop Cinecitta is vrijdag de hele dag een voorproefje van filmfestival MOOOV in Turnhout. In de Vlaamse buurgemeente van Tilburg zijn van 23 april tot en met met 5 mei zeventig wereldfilms te zien, dat zijn artistieke films met een maatschappelijke betrokkenheid.