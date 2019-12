Papa's gaan in Reeshof de straat op voor contact met jongeren

TILBURG - Meer contact zoeken met jongeren en verbinding leggen. Ron Obbens bedacht Papa’s on the Street om jongeren in stadsdeel Reeshof in Tilburg op een niet belerende manier aan te spreken op verkeerd gedrag.

,,Door excessen op een positieve manier te beïnvloeden, ga je het gedrag veranderen. Het gaat ook om de manier hoe je jongeren benadert”, constateert Obbens. ,,Belerend aanspreken heeft geen zin, je kunt beter vragen ‘Willen jullie mij een plezier doen?’ Als je jongeren vaak genoeg benadert, komt er hopelijk op den duur besef.”

Gezocht: vaders en moeders

Papa’s on the Street is een groep ouders, die vanaf begin volgend jaar op een ongedwongen manier verbinding gaat zoeken met (hang)jongeren in de Reeshof. De kracht van het project ligt volgens de initiatiefnemer bij het aantal vaders (en moeders) dat zich bij het project aansluit en op de juiste manier verbinding weet te leggen. Hoe meer deelnemers, hoe groter de kans op dagelijkse wandelingen door het stadsdeel. Inmiddels hebben zich enkele vaders aangemeld, maar de werving is nog volop gaande via onder meer het nieuwe digitale prikbord voor de Reeshof, Wijkconnect.

Twijfels dat de jongeren het burgerinitiatief minder positief gaan ontvangen, heeft Obbens niet. ,,Ik denk echt dat ze positief reageren. Ik heb vertrouwen in de jongeren. Als je dat niet hebt, kun je beter stoppen.”

Quote Als er een beweging zoals Papa’s on the Street ontstaat, krijg je automa­tisch verande­ring Ron Obbens , Initiatiefnemer

De afgelopen tijd ging de Reeshof gebukt onder meerdere straatroven met jongeren in de hoofdrol. Een van de excessen die Obbens op een positieve manier hoopt te beïnvloeden. ,,Als er een beweging zoals Papa’s on the Street ontstaat, krijg je automatisch verandering”, denkt hij.

Het idee voor Papa’s on the Street ontkiemde op het parkeerterrein van de Grote Beemd tijdens het naar school brengen van zijn kinderen. ,,Het ligt daar regelmatig vol met lege pizzadozen, bierflesjes en plastic tassen. Ik maakte daar melding van op de BuitenBeter-app en kreeg een reactie die me niet beviel, het was afhoudend.” Via een netwerkborrel wist hij alsnog aan de juiste touwtjes te trekken en kwam in contact met de wijkregisseur Reeshof. Voor hij het wist werd zijn melding rondom zwerfafval breder getrokken en was Papa’s on the Street een feit.

Jongerenwerk juicht het van harte toe

Inmiddels wordt de samenwerking gezocht met onder meer de Bende van de Reeshof, Reeshof & Co, Grote Beemd, wijkagenten en jongerenwerk R-Newt. Ook die laatste zoekt verbinding met jongeren in de Reeshof. Toch bijten de twee elkaar niet , zegt R-Newt-jongerenwerker Kim Stienen. ,,Ik kan het initiatief alleen maar ondersteunen. We kunnen altijd kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Het is vooral goed dat een buurtbewoner op positieve wijze jongeren een kans wil bieden. Wij hebben drie fulltime jongerenwerkers voor de Reeshof beschikbaar, terwijl een derde van de Tilburgse jongeren hier woont. Als meerdere buurtbewoners zich ook inzetten voor de jeugd is dat alleen maar fijn.”