Parel van Riel schuift met dagopvang weer op

RIEL - In maart is de officiële opening pas, maar onlangs zijn de activiteiten in de nieuwe Parel van Riel aan de Alphenseweg al van start gegaan.

Hans Rulo, zijn vrouw Anne en Melanie Kolen openden 3,5 jaar geleden een dagopvang voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in de leeftijd tot 50 jaar.

Kleinschalig en laagdrempelig, vertelde Rulo toen. ,,En dat is nog altijd zo", zegt hij nu. ,,We zijn begonnen in een monumentaal pand aan de Kerkstraat, maar na anderhalf jaar konden we verhuizen naar een moderner pand aan de Brokkenstraat.” Die locatie blijft in gebruik voor voornamelijk volwassen gasten.

Rulo spreekt niet van cliënten: ,,We zijn begonnen met zes tot tien gasten.” Al snel bleek er meer vraag te zijn. ,,Toen Ad van Riel met zijn bedrijf REASeuro verhuisde naar de Vijfhuizenbaan kwam zijn pand aan de Alphenseweg beschikbaar. Hij was zeer enthousiast over onze plannen en wilde er ook in investeren.”

De nieuwe ruimte telt 1400 vierkante meter. ,,Er moest wel wat gebeuren op gebied van veiligheid en milieu maar ook de politiek stond achter onze plannen. Na de verbouwing hebben we nu een grote gezamenlijke ruimte, een knutselruimte, een muziekruimte en een technoruimte. De grote ruimte is rolstoelvriendelijk. Logeren kan hier ook.”

Vervolgonderwijs voor kinderen, voor wie de afdeling al geopend is, behoort tot de mogelijkheden. Hetzelfde moet gaan gelden voor specialistische opvang. Daartoe zijn ervaren mensen uit het onderwijs en de gezondheidszorg in dienst. In totaal gaat het om 16 gespecialiseerde medewerkers.

Volledig scherm De nieuwe dagopvang voorziet ook in een muziekruimte. © Pix4Profs / Jules van Iperen