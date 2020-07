Park Wijtenburg in Kaatsheuvel krijgt méér woningen en dat mag geen eenheidsworst worden

KAATSHEUVEL - De gemeente Loon op Zand gaat na de zomer in gesprek met omwonenden van het geplande nieuwbouwproject achter Chalet Fontaine in Kaatsheuvel. Daar komen naar schatting 140 nieuwbouwwoningen. Een mix van huur en koop, tweekappers, rijtjeshuizen en patiowoningen. ‘Het mag geen eenheidsworst worden’.

Het is de bedoeling dat in 2022 de eerste woningen in Park Wijtenburg klaar zullen zijn, aldus Roel van Gurp, directeur van wooncorporatie Casade. Samen met Hoefnagel Projectontwikkeling is Casade verantwoordelijk voor de bebouwing van het terrein achter Chalet Fontaine, dat nu al tien jaar braak ligt.

Woensdag maakten ze bekend dat Casade daar 63 duurzame huurappartementen in de sociale sector wil laten bouwen. Hoefnagel bouwt 76 koopwoningen in een betaalbaar middensegment. Naast twee-onder-een-kapwoningen worden dat ook rijtjeshuizen, en patiowoningen voor senioren. ,,We willen er geen eenheidsworst van maken", zegt projectontwikkelaar Alexander Hoefnagel. ,,Het project heeft de naam Park Wijtenburg gekregen, naar een huisarts die hier zijn praktijk gehad heeft."

Quote Het project heeft de naam Park Wijtenburg gekregen, naar een huisarts die hier zijn praktijk gehad heeft Alexander Hoefnagel, Projectontwikkelaar

Wethouder Gerard Bruijniks (ruimtelijke ordening) is bijzonder ingenomen met het feit dat er woningen komen op het terrein, waar eerder een schoenfabriek en een garage stonden. ,,Park Wijtenburg past in het beleid van de gemeente om elk jaar rond de tachtig woningen te bouwen. Zo kan er doorstroming ontstaan van ouderen naar deze woningen. Hun huizen komen dan weer vrij voor andere woningzoekenden. Ik ben ook blij dat het een mengeling wordt van woningen in verschillende segmenten, en dat ze dicht bij de kern gebouwd worden. Alle voorzieningen liggen dus in de buurt. Na een eerste snelle scan kwamen we eerder dit jaar uit op honderdtien woningen. We hebben dat nog eens goed bekeken. Toen bleek dat er dertig woningen meer in het plan passen, maar dat kan nog veranderen.”

Bodemonderzoek

De gemeente gaat eerst aan de slag met een bestemmingsplan voor het terrein. Daar mogen de mensen uit de buurt hun reacties op geven. In oktober willen de drie partijen daarover in gesprek gaan met de omwonenden. Alexander Hoefnagel heeft er alle vertrouwen in. ,,We hebben eerder al sessies gehad met klankbordgroepen. Wat daaruit gekomen is hebben we meegenomen in de plannen. Het is dus niet zo dat het plotseling uit de lucht komt vallen. We hebben overigens al een eerste bodemonderzoek gedaan. Dat heeft niets verontrustends opgeleverd.”

In de eerste helft van 2021 moeten alle procedures rond het bestemmingsplan afgerond zijn. Dan kan de bouw over een jaar beginnen.