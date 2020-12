Parkeergarage Heuvelpoort Tilburg verkocht voor 16,5 miljoen euro

Het hotel zal met een leaseconstructie de parkeergarage in elk geval komende jaren beheren, geeft mede-eigenaar van Mercure Niek van den Broek aan. Voor parkeerders zal er dan ook weinig veranderen. ,,Er is net in de garage geïnvesteerd, dus grote wijzigingen zijn niet nodig.” De parkeergarage is in 2017 nog uitgebreid. Toen werd het deel waar ooit het postkantoor en een bioscoop zat gesloopt voor meer parkeerruimtes en een uitbreiding van het hotel.

Momenteel telt de garage met de ingang richting het Piusplein 375 parkeerplaatsen over 11 verdiepingen. De parkeergarage is in 1980 gebouwd. De investeringsmaatschappij geeft in een persbericht aan binnenstedelijke parkeergarage te zien als een goede investering met weinig risico. ,,En de Heuvelpoort is daar een goed voorbeeld van", aldus Ruud Roosen van Primevest Capital Partners. Volgens Roosen is Tilburg ‘één vaan de meest robuuste steden tijdens de coronacrisis.’ ,,Het hotel, bioscoop en een theater in de buurt zorgen ervoor dat de garage 24 uur per dag in gebruik is.”