Parochie ruimt 85 graven op kerkhof Biest-Houtakker; 'zonde van historisch erfgoed'

Een aantal families is verontwaardigd dat ook oudere graven worden geruimd van mensen die de H. Antonius van Paduakerk zelf hebben opgebouwd. Sjannie van de Pas is een van de dorpsbewoners die daar moeite mee heeft: ,,Die mensen hebben destijds het brood uit de mond gespaard om de kerk te kunnen bouwen. Die graven horen bij het historisch erfgoed van het dorp."



Volgens Van de Pas hoefde er voor die oude graven in het verleden niet betaald te worden. Onlangs kregen nabestaanden, klein- of achterkleinkinderen inmiddels, van de parochie te horen dat er voortaan grafrechten betaald moest worden. Van de Pas: ,,Als er eerder al sprake was van een contract met de parochie, dan begrijp ik dat de rechten verlengd moeten worden, maar in het geval van die oude graven is er nooit eerder een vergoeding gevraagd. Waarom nu dan wel? Er is geen sprake van ruimtegebrek op het kerkhof."