Partij PAG dreigt om te vallen door tekort aan nieuwe raadsleden: ‘het is een noodkreet’

GOIRLE - Het voortbestaan van Pro Actief Goirle (PAG) is in gevaar. Mocht de partij geen vijf kandidaten vinden die de komende vier jaar in de gemeenteraad willen, dan houdt het op. ,,Het is een noodkreet en een signaal naar de samenleving", vindt partijvoorzitter Willem den Ouden.

Op zich heeft PAG best mensen die zich in willen zetten voor de politiek. En sinds de partij uitdraagt dat nieuw bloed dringend nodig is, heeft zich op het nippertje nog iemand gemeld die vier jaar de gemeenteraad in wil. ,,Maar we willen de eerste vijf plaatsen op de kieslijst op een goede, verantwoorde manier invullen. We hebben mensen die aangeven dat ze niet genoeg tijd hebben, maar zich best voor 1 of 2 onderwerpen in willen zetten, maar daar kiezen we niet voor. Als je raadslid wordt, dan kun je dat niet half doen", vindt Den Ouden.

En daar zit toch wel een probleem, zo signaleert Den Ouden. Het raadswerk vraagt zoveel aandacht, dat meer partijen tegen ‘personeelsproblemen’ aanlopen. ,,Daar zijn we echt niet de enige in”, verwijst de PAG-voorzitter naar de PvdA in Dongen die de handdoek onlangs in de ring moest gooien omdat de partij niet genoeg kandidaten kon vinden. Ook in Goirle speelt het. Den Ouden: ,,Wij komen daar nu heel bewust openlijk voor uit. In de hoop iets los te maken.”

Quote En als je als raadslid of als wethouder ergens voor staat, dan ben je kwetsbaar. Je zit in een glazen huis en iedereen heeft wel een mening Liselotte Franssen , Wethouder LRG

Liselotte Franssen, wethouder voor LRG, heeft zelf nooit spijt gehad dat ze ‘de politieke arena’ is ingestapt. ,,Maar het werk is geen sinecure. Het is echt wel een nevenfunctie naast je bestaande baan. En als je als raadslid of als wethouder ergens voor staat, dan ben je kwetsbaar. Je zit in een glazen huis en iedereen heeft wel een mening.”

De hele samenleving zit vol meningen, vindt collega Tess van de Wiel, CDA-wethouder aan. ,,Tegen die mensen zou ik willen zeggen: meld je aan bij een politieke partij. De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen een gemeente. Je kunt echt iets betekenen.”

‘Andere systemen zijn slechter’

Mark van Stappershoef benadert actief mensen die bijvoorbeeld via social media een uitgebreide mening geven over een onderwerp. Zo heeft de burgemeester toch al 1 ‘zieltje’ kunnen winnen voor de politiek. ,,Ik sta boven de politieke partijen, maar het zou toch heel erg jammer zijn als een partij als PAG zou omvallen. Dat steeds minder mensen zich in willen zetten, is toch zorgelijk voor het functioneren van de democratie. Alle andere systemen zijn slechter.”

PAG houdt ondertussen nog hoop dat zich meer mensen melden. Huidig raadslid Bert van der Velden is in elk geval de lijsttrekker, de vertrekkende Henk Gabriëls en Mark van Oosterwijk blijven als adviseur aan de fractie verbonden. Den Ouden: ,,We hebben alle partijbesturen uitgenodigd om het er begin januari met elkaar over te hebben. Wij hebben voor onszelf een deadline gesteld. Op 10 januari nemen we het besluit of we door kunnen of dat PAG ophoudt te bestaan.”

PAG is begonnen bij Henk van Boxtel die voor GroenLinks in de raad heeft gezeten. Toen die landelijke partij stopte in Goirle, maakte Van Boxtel een doorstart met heel bewust een lokale partij. Daar sloten toen leden van PvdA en D66 bij aan.