Partij voor de Dieren doet mee aan verkiezingen in Tilburg, ‘Tijd voor donkergroen anker’

Uiteraard volgt de PvdD ook de omstreden ontwikkelingen rond Wijkevoort, waar het college een nieuw bedrijventerrein wil realiseren. ,,We wachten de besluitvorming van 15 november af, maar wat ons betreft kan dat plan de prullenbak in. Kijk eerst eens naar leegkomende panden op bestaande bedrijventerreinen. Met alle uitdagingen die voor ons liggen is het tijd om de groene ommezwaai te maken die nodig is voor een leefbaar Tilburg.”



Ook dierenwelzijn in de stad is vanzelfsprekend een speerpunt. ,,Tilburg kent natuurlijk niet zoveel landbouw, maar we gaan kijken hoe het met het welzijn van álle dieren gesteld is. Met dieren op evenementen, zoals de kermis, maar bijvoorbeeld ook bij apencentrum Hartelust en runderslachterij Vion. Wij krijgen daar veel klachten over. Wat doet zo'n slachterij in de stad?”



De nummer 2 op de kandidatenlijst van PvdD is Pam Wijnans. Zij doet een masterstudie psychologie aan Tilburg University en is oprichter en voorzitter van de Vegan Student Association Tilburg.