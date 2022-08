Pas twee sportscholen in Tilburg hebben Keurmerk Vechtsportautoriteit

Mindervali­de Christel mag fiets niet tegen eigen winkel aan zetten van gemeente

TILBURG - Bij de Chocolate Company in Tilburg staat altijd een fiets tegen de gevel geparkeerd. Het is die van eigenaresse Christel Sparla, door een ongeluk mindervalide geworden. Maar fietsen parkeren in de binnenstad mag niet zomaar en de gemeente wil voor Sparla geen uitzondering maken.

26 augustus