Pastoor Miltenburg en kapelaan Loodts verlaten Tilburg met onbekende bestemming

Opluchting over openblij­ven Heuvelse kerk; ‘Maar dit lijkt mij uitstel’

9 februari TILBURG - Het besluit om de Heuvelse kerk in Tilburg in elk geval nog vijf jaar open te houden, is zondag aan het einde van de eucharistievering door deken-pastoor Jeroen Miltenburg kort toegelicht. Ton IJsenbrant van de torengroep, die strijdt voor openhouden van Heuvelse kerk, reageert ‘in beginsel positief’ op het besluit.