Pastor Toon Ooms overleden

Busbranden Arriva: verdachte ontkent drie branden te hebben aangesto­ken

16:37 TILBURG - De voormalige buschauffeur die verdacht wordt van drie branden bij busbedrijf Arriva in Tilburg, verschijnt woensdag voor het eerst voor de rechtbank in Breda. De 29-jarige Berry van D. wordt onder meer verdacht van de brand in de busremise aan de Fatimastraat in september vorig jaar. Daarbij gingen vijf stadsbussen in vlammen op.