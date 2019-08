Pater Poels (90) door eigen bestuur aan de kant gezet: ‘Ze willen op de stoel van mijn vader gaan zitten’

VIDEO Schietinci­dent in Korhoen­straat Tilburg: ‘Het zal wel een waarschu­wing zijn’

11:27 TILBURG - Een onbekende schutter heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag het vuur geopend op een woning in de Korhoenstraat in Tilburg. Er zijn geen gewonden gevallen en de dader is nog voortvluchtig. Dat meldt de politie.