Pater van den Elsenplein krijgt kleur op de wangen

Hilvaren­beek zoekt ‘koersvast visionair’ als nieuwe burgemees­ter, Wim van de Donk verwacht grote belangstel­ling

20:18 HILVARENBEEK - De nieuwe burgemeester van Hilvarenbeek moet een visionair zijn. Iemand die de grote lijnen van de uitdagingen in de gemeente overziet, die niet bang is om bestuurlijk te vernieuwen en die koersvast is. Dat staat in de profielschets die de raad in Hilvarenbeek donderdag aan Commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft overhandigd.