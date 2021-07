Patstelling over bufferzone Bakertand: ‘wij hebben keiharde toezeggingen’

Oisterwijk is Overloon niet: aantal incidenten met asielzoe­kers daalt

11 juli OISTERWIJK - Volgens de laatste cijfers van het COA is het aantal incidenten met asielzoekers in Oisterwijk opnieuw gedaald. Vorig jaar kwam het aantal uit op 302, waar dat een jaar eerder nog 393 was en het jaar daarvoor 474.