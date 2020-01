Paul van Kemenade wint Brabantse cultuurprijs

Paul van Kemenade is de voorman van de Tilburgse jazzscene en werkt en werkte samen met vele muzikanten. Hij leidt diverse eigen gezelschappen en is organisator van het eigenzinnige festival Stranger than Paranoia dat eind december al ruim een kwart eeuw een vaste plaats heeft op de agenda van Paradox. In 1999 kreeg hij de prestigieuze oeuvreprijs Boy Edgar Prijs en in 2007 werd hij koninklijk onderscheiden. Van Kemenade toert veelvuldig in het buitenland. Hij is ook een inspirator en leidde het Brabants Leerorkest waar muzikanten hun eerste stappen konden zetten.