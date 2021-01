Paulien en Alice helpen bij grote levensvragen, maar verwacht geen antwoord van ze

Klanten steunen noodlijden­de eigenaar Service Point Tilburg: in de brievenbus lag 200 euro

30 januari TILBURG - Service Point aan het Burgemeester van de Mortelplein in Tilburg draait al maanden nauwelijks omzet. De eigenaar hoeft niet op overheidssteun te rekenen. Als laatste redmiddel is hij een crowdfundingsactie gestart voor zijn eigen winkel. Zijn klanten laten hem voorlopig niet in de steek. In de brievenbus vond hij 200 euro.