PEC Zwolle-doelman Boer stelt Tilburgse Cas (6) gerust: ‘Met 9 vingers kun je het zelfs tot Ajax schoppen’

Groene verf waait van de Schouwburg­ring-proef: ‘Mensen krijgen de schilfers in het gezicht’

11:43 Ma 15 apr: ,,Ze hadden denk nog geld over voor een nieuwe laag.” Aldus een voorbijganger van de Schouwburgring. De verf van de dure ‘midgetgolfbaan’ laat deels los, ondanks dat het er in dikke plakken op was gespoten. Op maandagochtend wordt een nieuwe laag aangebracht. De tweede in twee weken.