Pedo's jagen: voor je het weet heb je een strafblad

AH-schap­pen weer goed gevuld, ruim week na brand in distribu­tie­cen­trum Tilburg

23 oktober TILBURG - Het heeft even geduurd, maar de vers-schappen van Albert Heijn zijn weer gevuld. Bij zo'n 120 filialen van de supermarkt was de afgelopen dagen even geen groente, fruit of zuivel te verkrijgen na een flinke brand in het distributiecentrum in Tilburg.