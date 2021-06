Peepshow-op-wielen van sekswerkers komt in Tilburg tot stilstand: ‘Alleen maar liefde’

Die agent, zou het? Komt ‘ie om bonnen te schrijven? Maar nee, ook hij klimt even aan boord bij de peepshow-op-wielen. ,,Superleuk, om ons te steunen”, glundert Maaike van Seksworks, een Brabants collectief van (ex)sekswerkers, dat in Tilburg is ontstaan.



Zo’n rijdend wagentje in de hitte aan het Koningsplein, het is een beetje een sauna. ,,Maar ja, een sauna is gezond”, glimlacht Miss Riskina, de perfomer die showtjes opvoert in de peepshow-wagen. Zij dansend, de ‘klant’ aan de andere kant, afgescheiden door een plexiglas wandje. ,,Wel grappig, daardoor kun je heel dichtbij dansen, maar blijft er toch een zekere afstand.” Ze lacht. ,,En wel zo coronaveilig.”