Peperstraat wil op privéterrein gaan ontbijten om rekening van gemeente Oisterwijk te ontlopen

Verkeer op Gorp en Roovert blijft een probleem, vinden de bewoners

8:00 HILVARENBEEK - De discussie over het wel of niet verharden van de Roovert in Hilvarenbeek is slechts een echo uit het verleden. Toch willen de bewoners van landgoed Gorp en Roovert en Gorp de Ley dat het onderwerp ‘verkeer’ weer op de agenda komt. Met als belangrijkste vraag: moet het gebied niet verkeersluw worden gemaakt?