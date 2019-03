Pepperspray nodig om Tilburgse drugsdealer op te pakken in Bergen op Zoom

Burgemees­ter Ryan Palmen van Hilvaren­beek levert ambtsketen in

8:54 Hilvarenbeek – Het was donderdagavond dan echt zover: burgemeester Ryan Palmen zat na negen jaar trouwe dienst in ‘zijn’ gemeente Hilvarenbeek officieel zijn laatste raadsvergadering voor. Per 1 april is hij benoemd als burgemeester in Horst aan de Maas.