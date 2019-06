Peter van Gerven 60 jaar bij Dutch pipes and drums: ‘Als ik dit kostuum aantrek, raak ik in een soort trance’

Geen vergunning voor bestaande winkel MamaLoes Babysjop in Goirle

9:45 GOIRLE - MamaLoes Babysjop in Goirle krijgt geen omgevingsvergunning voor de vestiging aan de Nobelstraat. Dat terwijl de winkel daar al gewoon in bedrijf is. Het college van B en W kan geen vergunning verlenen omdat de locatie valt onder bedrijventerrein Tijvoort. Daar is geen detailhandel toegestaan.