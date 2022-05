Petra Danklof probeerde verkeer af te remmen: ‘Ze vonden het grappig ook, maar daardoor kwam het water over de drempel’

Best ergerlijk, zegt de inwoonster van de Spoorlaan in Oisterwijk. Toen een wolkbreuk het stukje straat voor haar huis helemaal blank zette, werd ze best een beetje boos dat de auto’s zo hard doorreden. ,,En dat vonden ze ook nog grappig. Daardoor kwam het hier wel over de drempel, anders was er niks aan de hand geweest.”

En nu kan ze er ook wel om lachen hoor. Ze heeft met dweilen en handdoeken erger kunnen voorkomen. Alleen de mat is kleddernat, verder is het water niet gekomen in haar huis. ,,Iemand verderop in de straat heeft de brandweer gebeld. Een van de brandweermannen heeft hier nog een jaartje gewoond. ‘Ga maar in de schuur kijken, daar stond het altijd blank‘, waarschuwde hij. Daar was ik wel blij mee want nu heb ik daar een paar dozen net op tijd weg kunnen halen.”