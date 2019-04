Petra Lepolder nieuwe wethouder in Dongen: ‘Ik ben compleet blanco en dat is ook wel fijn’

Vorige week nam Petra Lepolder na bijna vijf jaar wethouder te zijn geweest ontslag in de gemeente Steenbergen. Donderdagavond is ze voorgedragen als wethouder in Dongen. Een niet geheel onverwachte stap: de VVD stapte onlangs uit de coalitie in Steenbergen en het lijkt erop dat de Volkspartij die plek in gaat vullen.