Peuters en baby's stelen de show tijdens de Tilburg Ten Miles Sterre Minirun

TILBURG - Duim in de mond, knuffel in de hand en leunend tegen het been van papa of mama. De allerkleinsten wachtten zondagochtend gespannen op de start van de Sterre Minirun.



Ruim voor de start verzamelen 250 kinderen (0-4) zich op de hoek Heuvelring-Spoorlaan om een parcours van 300 meter af te leggen naar de finish op de Burgmeester Brokxlaan. Snel nog even een foto, slokje drinken en een laatste versterkende knuffel van mama, papa, opa of oma. Zo ook Mats Hansen (2), die speciaal voor de gelegenheid in nieuwe renschoentjes is gestoken.

,,Hij heeft goed geoefend. Mats weet ook wat rennen is, zijn vader en ik zijn allebei zeer fanatieke hardlopers", zegt de hoogzwangere Janneke Hansen, die daardoor dit jaar de Miles aan zich voorbij moet laten gaan. De drukte aan de start zorgt ervoor dat Mats geborgenheid in de armen van zijn vader Dennis Hansen opzoekt. Vindt hij het wel leuk om mee te doen? ,,Ja", zegt de kleine man enigszins verlegen.

Volledig scherm Mats Hansen laat zijn vader Dennis Hansen trots zijn medaille zien. © Zamire Willems

‘Ze rennen best hard’

Puck Scherrenburg (3), een vriendinnetje van Mats, wacht met een glunderend gezichtje geduldig met haar moeder tot het grote moment daar is. Grote broer Sep (5) is te oud voor de Minirun en gaat het 2 kilometer lange parcours van de Family Run trotseren. "Wij zijn alle vier hardlopers. Ik doe straks de 10 kilometer en mijn man Marcel rent de Ten Miles, 16,1 kilometer", zegt moeder Christel Mouthaan.

Na het startschot rennen de kleine, sportieve sterren uitgelaten de beentjes onder hun lichaam vandaan: zelfstandig, meehobbelend in een draagzak of aan de hand van papa of mama. Een officieel startnummer voorzien van voornaam maakt het allemaal echt. Als er dan ook nog door de luidspreker galmt dat 'Luuk' wel heel hard rent en 'Floor' zojuist iemand heeft ingehaald, klinkt er aanmoedigend applaus vanuit het massaal toegestroomd publiek. Langs de kant klinken kreten als 'Oh wat schattig al die kleintjes' en 'Zo! Ze rennen best hard', wanneer honderden peuters met of zonder lievelingsknuffel voorbij rennen.

Naarmate de finish in zicht is, gaat het rennen over in lopen. Het is de kleine beentjes vergeven. Mats neemt trots de glimmende, felbegeerde medaille in ontvangst en wordt, net als alle andere kinderen, extra beloond met een appel, bekertje water en mini-tamboerijn. Hoe Mats de Sterre Minirun ervoer? "Spannend, hij voelt zich een beetje overweldigd", zegt Dennis Hansen, terwijl Mats moe maar voldaan wegkruipt.