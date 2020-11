PGB en VVD stellen Gerard Vrenken als informateur in Oisterwijk aan

Vrenken gaat onder meer bekijken of Oisterwijk voor een raadsbrede samenwerking gaat of dat er een coalitie gevormd moet worden. De PGB streeft naar de eerste variant, de VVD naar de tweede.

‘Zowel PGB als VVD vinden het van groot belang dat er snel slagen gemaakt worden', schrijven Carlo van Esch (PGB) en Anne Cristien Spekle (VVD) in een gezamenlijk persbericht. ‘Doelstelling is dan ook om bij voorkeur voor 1 januari helderheid te kunnen verschaffen over te maken afspraken en over de aanstelling van een nieuw college. Hoewel dit nogal ambitieus is, is dit voor beide partijen wel het streven. Ook omdat dan de kern Haaren officieel bij gemeente Oisterwijk hoort.’