PGB is de grootste in Oisterwijk, maar grote winnaar is de VVD die van 4 naar 6 gemeenteraadszetels stijgt

OISTERWIJK/HAAREN - Partij Gemeente Belangen (PGB) heeft het meest aantal stemmen gekregen in Oisterwijk. Daarmee mogen ze 6 zetels in gaan nemen in de gemeenteraad vanaf januari. Grote winnaar van de herverdelingsverkiezingen is de VVD. Die krijgt ook 6 zetels en had er 4. Nieuwkomer D66 krijgt 2 zetels en de andere nieuwkomer lijkt niet voorbij de kiesdrempel te komen. WIJ! van Stefanie Vulders komt niet in de raad.

Vulders heeft zich meteen al verzoend met deze uitslag. ,,Het is zoals het is. Het universum is nu officieel links. Ik zal een andere heldenrol op me moeten gaan nemen.”

Ze startte in 2018 als fractielid van PrO, nadat ze de complete gemeenteraad corrupt had genoemd weigerde ze daarvoor excuses aan te bieden. Daarop werd ze uit de partij gezet, maar ze hield vast aan haar raadszetel.

De winnaars en verliezers op een rij

Nu alle stemmen zijn geteld levert dat een voorlopige verdeling op van: Partij Gemeente Belangen (PGB) 6 zetels, PrO 3, Algemeen Belang 3, VVD 6, CDA 3, D66 2 en WIJ! geen zetels. Progressieve partij PrO krijgt een tik van de kiezer. Die partij won in 2018 nog 5 zetels, nu 1 minder.

Maar ook Algemeen Belang levert weer een zetel in en die partij had bij de vorige verkiezingen al een tik gehad. In 2018 kregen ze nog maar 4 zetels, dat waren er 6. Nu gaan ze naar 3 gemeenteraadsleden.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Oisterwijk PGB: 2812 stemmen, 6 zetels PRO: 1775 stemmen, 3 zetels AB: 1381 stemmen, 3 zetels VVD: 2757 stemmen, 6 zetels CDA: 1699 stemmen, 3 zetels D66: 1020 stemmen, 2 zetels WIJ!: 309 stemmen, 0 zetels

Het CDA wint een zetel: van 2 naar 3. En met 2 zetels heeft nieuwkomer D66 een plek verovert in de raad als vertegenwoordigers van de inwoners in Oisterwijk en Haaren. Het opkomstpercentage kwam niet verder dan 45 procent, dat is 10 procent minder dan de opkomst in 2018.

De resultaten werden bekend gemaakt door burgemeester Hans Janssen via de lokale omroep Lovo. De lijsttrekkers van de zeven partijen waren in cultureel centrum Tiliander bij elkaar om die op de voet te kunnen volgen.

Het gaat deze verkiezingen in totaal om 23 zetels. Dat waren er 21. Het gaat om herindelingsverkiezingen want Haaren wordt gemeente Oisterwijk. De gemeente wordt per 1 januari 2021 gesplitst en gaat op in de buurgemeenten Tilburg, Oisterwijk, Boxtel en Vught. Het kerkdorp Haaren wordt bij Oisterwijk gevoegd, Biezenmortel bij Tilburg, Esch bij Boxtel en Helvoirt bij Vught.

Volledig scherm De gemeenteraad van Oisterwijk na de verkiezingen in 2018. © Masja Vlaminckx Tijdens de verkiezingen in 2018 mochten coalitie en oppositie in Oisterwijk stuivertje gaan wisselen. Zo steeg Partij Gemeente Belangen (PGB) van 4 naar 6 zetels en werd daarmee de grote winnaar. De verliezer, Algemeen Belang, legt de omgekeerde weg af: van 6 naar 4 dus. De drie andere partijen haalden hetzelfde aantal zetels als in 2014: PrO 5, VVD 4 en CDA 2.

Overigens was dat allerminst de stand van zaken op het einde van deze korte cyclus. PrO ging zwaar gemankeerd de verkiezingen in. Jan de Laat stapte al vrij snel als wethouder van PrO op en eiste later een raadszetel op na het vertrek van Ruud van der Star op. Hij heeft als ‘eenpitter’ nog in de gemeenteraad gezeten. Datzelfde gebeurt met Stefanie Vulders, huidig frontvrouw van nieuwkomer WIJ!. Die wordt uit de fractie gezet als ze weigert excuses te maken. Ze maakte op YouTube het hele gemeentebestuur voor ‘corrupt’ uit.

