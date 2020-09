PGB is in Oisterwijk tevreden over Dankers en hij wil ook wel door als wethouder

Toekomst van Stuiterbal is nog onzeker, niet alleen vanwege corona

10:30 HAGHORST - Eigenlijk wilden de organisatoren van Stuiterbal ‘echt uitpakken’ met de elfde editie van het ‘hos en stuiterfeest’ op de carnavalsmaandag in Haghorst. ,,We hebben geen feestje gevierd tijdens de tiende editie omdat we het carnavalsjubileum wilden afwachten. Nu hebben we misschien al wel het laatste Stuiterbal meegemaakt”, zegt Christ van Dorst namens de organisatie.