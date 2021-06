‘Pianospel als je het station nadert’: piano staat over drie weken in Tilburgse stationshal

De piano komt er na jaren lobbyen. Tilburg kreeg de smaak al te pakken toen er tijdens het Play Me I’m Yours-project van festival Incubate in 2011 ruim honderd piano’s in de stad kwamen te staan, waaronder bij het station. In de jaren daarna werd het station grootscheeps verbouwd en kregen andere steden een piano, maar bleek er op het nieuwe station geen plaats te zijn voor een permanente piano.



Ook niet toen de politiek zich ermee bemoeide en betrokken Tilburgers een handtekeningen-campagne begonnen. Dat was allemaal tevergeefs. Bea Mieris en Ton Gimbrère probeerden recent de NS toch nog een keer te overtuigen van de meerwaarde en kregen - heel spontaan - meteen ‘een dikke, vette ja’.



De piano komt in een hoekje van de stationshal te staan. Cultuurwethouder Marcelle Hendrickx onthult de piano, daarna treedt pianist Jan-Willem Rozenboom op. Om 12 uur wordt de piano ‘aan de stad overgedragen’.