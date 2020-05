Picknicken in de Tilburgse parken en aan de waterkant

TILBURG - Het was donderdag goed toeven in de Tilburgse parken en aan de Piushaven. Het lekkere weer en de vrije dag verleidden veel mensen om er op uit te gaan, bewapend met volle koelboxen en picknickmanden. Het ideale uitje in coronatijden.

,,Voor deze locatie waren we het bangst", zegt een handhaver van de gemeente Tilburg bij de ingang van het Spoorpark. Ogenschijnlijk liggen de bezoekers op de grasvelden hutje-mutje, maar een rondgang leert dat onderling wel degelijk goed afstand wordt gehouden.

Gewoon bier drinken

De vrienden Boet Burgers, Tim van Bijnen, Bram Hulsker en Pim Pijnenburg hebben op de trappen van het park in ieder geval genoeg ruimte. ,,Ik snap ook niet dat mensen daar beneden gaan liggen", zegt Hulsker. ,,Hier is het uitzicht veel beter en waait het nog een beetje." Eigenlijk zouden ze gaan zwemmen, maar het werd toch picknicken. ,,Of ja, gewoon bier drinken", zegt Burgers, die van zijn vriendin een felgroene koelbox leende. ,,Zo konden we goedkoop drinken inslaan bij de supermarkt."

Dat idee hadden Rik, Jorg, Ward, Dave en Thijs ook, maar deze vriendenclub besloot het water op te gaan. Met twee aan elkaar geknoopte rubberboten drijft het gezelschap in de Piushaven. ,,Een mobiele picknick", zegt Rik, en met een knipoog. ,,We zien wel waar het schip strandt." Aan proviand en voorbereiding in ieder geval geen gebrek. Een boxje voor de muziek en ook hier een volle koelbox. ,,Daar zit geen fris in", lacht Thijs. ,,We wonen hier aan de Piushaven. Op deze manier genieten we van de vrije dag. En als we het beu zijn gaan we lekker barbecuen in de tuin."

Volledig scherm Warme hemelvaartsdag in Tilburg: langs de waterkant © Jan van Eijndhoven

Druk met zonaanbidders

Op de kades van de haven is het druk met zonaanbidders. Zeker bij de brug waar Vittorio zijn ijsjes verkoopt. Toch houden Pamela Schaap en Daan en Sharon Hendrix daar keurig anderhalve meter afstand in ogenschouw. Al komt dat ook omdat Daan liever even in de schaduw ligt. Samen met zijn vrouw Sharon is hij vanuit Venray op bezoek bij vriendin Pamela. Die heeft op haar beurt dan weer voor wat lekkers gezorgd. ,,Zij hebben gereisd, dus heb ik wat ingeslagen", vertelt ze. ,,Helaas is het bier al op, maar gelukkig ga ik straks nog naar mensen die in het Leijpark zitten en nog wel een voorraadje hebben. We zitten hier al vanaf elf uur vanmorgen, er kwamen steeds meer mensen bij."

In het uitgestrekte Leijpark is nog ruimte genoeg en zoeken mensen verkoeling onder de schaduw van grote bomen. Hele families nuttigen meegebrachte hapjes en gezinnen vermaken zich door te frisbeeën, voetballen en volleyballen.

