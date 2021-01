Pierre moest Gerrie voor zich winnen

Pierre (92) en Gerrie (92) zijn allebei geboren en getogen in Tilburg. Het is de stad waar ze elkaar ontmoet hebben en waar ze vandaag de dag nog steeds met veel plezier wonen. Maar Tilburg is ook de plek waar ze jarenlang hebben gewerkt. Pierre deed dat in eerste instantie bij wollenstoffenfabriek Pieter van Dooren, waar hij in de middaguurtjes hulp kreeg van Gerrie. ‘s Avonds was hij druk met het opzetten van marktkramen. In 1965 richtte het koppel café de Boemerang op. Maar toen dat werd gesloopt in verband met de renovatie van het Piusplein, zijn ze naar de overkant verhuisd. De nieuwe horecazaak kreeg de naam Gerco Bar, wat tegenwoordig beter bekendstaat als Kim’s Kroeg.

Heldendaad

In zijn vrije tijd dronk Pierre graag een pilsje. Hij was altijd in voor grapjes en was zeer avontuurlijk. Nog steeds trouwens. Zijn grote wens is om ooit met een parachute uit een vliegtuig te mogen springen. Een heldendaad - zeker voor zijn leeftijd - waarvan hij er in het verleden meerdere heeft verricht. Hij redde ooit een jongetje uit het kanaal en trok een meisje uit de handen van een man die haar de bosjes in had gelokt. Dat hij messen bij zich had, hield Pierre niet tegen.

In veiligere tijden reed Pierre samen met Gerrie op de motor naar een prachtige vakantiebestemming. Hobby’s anno nu zijn het maken van autoritjes en barakken. Het echtpaar doet veel dingen samen, maar laat elkaar ook vrij in wat ze doen. Als Gerrie met haar dochter gaat shoppen of bij de bingo te vinden is, doet Pierre zijn eigen ding. En dat is dan ook meteen hun geheim voor een lang en succesvol huwelijk. Geven en nemen, dat is het belangrijkste. Maar vooral ook kunnen mopperen op elkaar. En het vervolgens weer goedmaken.