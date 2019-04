Piet de Visser verguld met goederen voor Ghana: ‘Schoenen uit de doos? Die hebben we nooit gehad’

De academie van Piet de Visser in Ghana voor talentvolle voetballers maar ook voor kansarme kinderen kan over een week of vier voor een klein kapitaal aan ongebruikte sportspullen tegemoet zien. Complete voetbaluitrustingen, 138 paar schoenen, 308 paar kousen, keepershandschoenen zijn in vijf grote pakketten onderweg. Het gaat allemaal per boot naar Akkra.